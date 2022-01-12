Трехкратная олимпийская чемпионка спустила россиян с небес на землю(15)
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала успешное выступление российских одиночников в короткой программе на чемпионате Европы в Таллинне.
Напомним, что представители российской команды занимают первые три места по итогам короткой программы.
”Считаю, что не стоит сравнивать чемпионат Европы с Олимпиадой, потому что в Пекине будет совсем другое представительство из участников. В первую очередь это США, Канада, Китай, Южная Корея и Япония. Этот чемпионат Европы нужно расценивать как этап подготовки к Олимпиаде.
Но я очень рада за наших ребят, что они чисто откатали. Нужно так же продолжать выступать и готовиться”, — сказала Роднина.
”Мы должны восторгаться, не имея никаких соперников? Очень рада, что российские фигуристы чисто откатали. Если справились со всеми сложностями — здорово.
Выступление на чемпионате Европы мы должны рассматривать как хорошую тренировку перед Олимпиадой”, — цитирует Роднину ”Чемпионат”.
Все подробности чемпионата Европы ЗДЕСЬ.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Мужчины
Короткая программа
В короткой программе эстонец Алерт Леванди занял 17-е место (70,04).
Первые три места отошли россиянам: 1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76. 2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06. 3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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