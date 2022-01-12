Трехкратная олимпийская чемпионка спустила россиян с небес на землю

Напомним, что представители российской команды занимают первые три места по итогам короткой программы.

”Считаю, что не стоит сравнивать чемпионат Европы с Олимпиадой, потому что в Пекине будет совсем другое представительство из участников. В первую очередь это США, Канада, Китай, Южная Корея и Япония. Этот чемпионат Европы нужно расценивать как этап подготовки к Олимпиаде.

Но я очень рада за наших ребят, что они чисто откатали. Нужно так же продолжать выступать и готовиться”, — сказала Роднина.

”Мы должны восторгаться, не имея никаких соперников? Очень рада, что российские фигуристы чисто откатали. Если справились со всеми сложностями — здорово.

Выступление на чемпионате Европы мы должны рассматривать как хорошую тренировку перед Олимпиадой”, — цитирует Роднину ”Чемпионат”.

Все подробности чемпионата Европы ЗДЕСЬ.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Мужчины

Короткая программа

В короткой программе эстонец Алерт Леванди занял 17-е место (70,04).

Первые три места отошли россиянам: 1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76. 2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06. 3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04

Расписание чемпионата Европы-2022:

12 января

11:30 — мужчины, короткая программа

18:45 — пары, короткая программа

13 января

11:15 — женщины, короткая программа

19:00 — пары, произвольная программа

14 января

12:00 — танцы на льду, ритмический танец

18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.