12.01.2022, 21:00
В этом сезоне от гриппа уже умерли три человека(6)
Foto: Marianne Kuusk
В этом сезоне от гриппа умерли три человека. В основном болезнь распространялся среди маленьких детей, а заражаемость выше всего была в Ида-Вирумаа (40% случаев), передает rus.err.
По состоянию на 12 января, лабораторно подтверждено 327 случаев гриппа, в больнице находятся примерно 40 человек, большинство из них - дети.
В этом сезоне от гриппа умерли три человека. Всем им было больше 70 лет, все они не были привиты.
Сейчас в основном распространяется штамм H3N2 грипп А. "По сравнению с другими штаммами это наиболее опасный. Он чреват осложнениями и может привести к смерти", - отметила старший специалист Центра гриппа Департамента здоровья Элийзе Метсоя.