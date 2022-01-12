В этом сезоне от гриппа уже умерли три человека

По состоянию на 12 января, лабораторно подтверждено 327 случаев гриппа, в больнице находятся примерно 40 человек, большинство из них - дети.

В этом сезоне от гриппа умерли три человека. Всем им было больше 70 лет, все они не были привиты.

Сейчас в основном распространяется штамм H3N2 грипп А. "По сравнению с другими штаммами это наиболее опасный. Он чреват осложнениями и может привести к смерти", - отметила старший специалист Центра гриппа Департамента здоровья Элийзе Метсоя.