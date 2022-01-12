"К странам Балтии у нас было только два вопроса". Замглавы МИД России о переговорах с НАТО: позитивной повестки нет вообще(8)
Замглавы МИД России Александр Грушко по итогам переговоров России и НАТО в Брюсселе заявил, что у сторон нет объединяющей позитивной повестки дня. Отдельно он остановился на приёме в альянс стран Балтии.
"Сегодня мы еще раз анализировали последствия расширения НАТО на восток. Балтийский регион: 1991 — 2003 год, три балтийские страны становятся независимыми, нет никаких обязательств по оказанию им военного содействия, фактически нет и собственных вооруженных сил, но одновременно не было никаких угроз безопасности этим государствам. Никаких.
В отношениях с этими странами у нас было только два военных вопроса: военный транзит в Калининград и судьба военных пенсионеров. Никто не знал ни о Сувалкском коридоре, ни о проблеме транспондеров. Никто не говорил о том, что их нужно защищать, что там надо размещать иностранные силы. Ситуация кардинально изменилась после их вступления в НАТО, в результате чего этот самый спокойный в военном отношении регион в Европе был превращен в арену военного соперничества. Кто от этого выиграл? Никто.
Мы твердо убеждены в том, что такая политика абсолютно контрпродуктивна, потому что она создает риски безопасности, она заставляет нас реагировать, используя весь арсенал имеющихся средств, но мы бы предпочли выстраивать безопасность на других принципах", — сказал Грушко.
”В результате решения НАТО приостановлено все практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще”, — приводит слова Грушко "Дождь".
Он отметил, что раньше объединяющей Россию и НАТО повесткой были борьба с терроризмом и наркотиками, обеспечение безопасности в Афганистане, борьба с пиратством и слежение за воздушным пространством после терактов 11 сентября 2001 года.
Грушко заявил, что НАТО вернулось к ”схемам обеспечения военной безопасности времен Холодной войны”. По его словам, одной из основных задач альянса является сдерживание России. Замглавы МИД добавил, что это мешает выстроить безопасность в Европе на иных принципах.
Представитель российской стороны также заявил о расширении НАТО у границ с Россией и использовании территорий соседних стран для ”проекции силы в направлении России”.
Кроме того, Глушко сказал о ”деградации” системы по контролю за вооружениями. ”Концептуально, оперативно и технически понижается потолок для применения ядерного оружия”, — добавил он.
Грушко заявил, что российская сторона ”прямо” указала на то, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к ”самым непредсказуемым” последствиям для европейской безопасности. Он отметил, что предлагаемые Москвой меры позволяют ”кардинальным образом” изменить эту ситуацию и вернуться к построению безопасности на общих принципах.
”Разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам”, — подвел итог Грушко, отметив, что НАТО, по мнению российской стороны, применяет принцип неделимости безопасности только к членам альянса.
”Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны будет политика контрсдерживания”, — сообщил Грушко.
Полностью пресс-конференцию можно посмотреть здесь.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ”непростой” дискуссию в ходе переговоров с Россией. При этом он отметил, что начало переговоров — это ”положительный знак”. После переговоров Столтенберг также заявил об опасности вооруженного конфликта в Европе.