"К странам Балтии у нас было только два вопроса". Замглавы МИД России о переговорах с НАТО: позитивной повестки нет вообще

"Сегодня мы еще раз анализировали последствия расширения НАТО на восток. Балтийский регион: 1991 — 2003 год, три балтийские страны становятся независимыми, нет никаких обязательств по оказанию им военного содействия, фактически нет и собственных вооруженных сил, но одновременно не было никаких угроз безопасности этим государствам. Никаких.

В отношениях с этими странами у нас было только два военных вопроса: военный транзит в Калининград и судьба военных пенсионеров. Никто не знал ни о Сувалкском коридоре, ни о проблеме транспондеров. Никто не говорил о том, что их нужно защищать, что там надо размещать иностранные силы. Ситуация кардинально изменилась после их вступления в НАТО, в результате чего этот самый спокойный в военном отношении регион в Европе был превращен в арену военного соперничества. Кто от этого выиграл? Никто.

Мы твердо убеждены в том, что такая политика абсолютно контрпродуктивна, потому что она создает риски безопасности, она заставляет нас реагировать, используя весь арсенал имеющихся средств, но мы бы предпочли выстраивать безопасность на других принципах", — сказал Грушко.

”В результате решения НАТО приостановлено все практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще”, — приводит слова Грушко "Дождь".

Он отметил, что раньше объединяющей Россию и НАТО повесткой были борьба с терроризмом и наркотиками, обеспечение безопасности в Афганистане, борьба с пиратством и слежение за воздушным пространством после терактов 11 сентября 2001 года.

Грушко заявил, что НАТО вернулось к ”схемам обеспечения военной безопасности времен Холодной войны”. По его словам, одной из основных задач альянса является сдерживание России. Замглавы МИД добавил, что это мешает выстроить безопасность в Европе на иных принципах.