Трусова сделала две ”бабочки” и дважды упала в прогоне произвольной программы перед стартом ЧЕ, Валиева упала с тройного акселя

Трусова в прогоне произвольной программы пошла на пять четверных прыжков. Она исполнила флип, на сальхове и тулупе допустила «бабочки», на четверных лутцах упала. Вне прогона фигуристке удались четверные лутц, сальхов и тулуп, а также тройной аксель, сообщает телеграм-канал "Лапидарность".