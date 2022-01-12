Трусова сделала две ”бабочки” и дважды упала в прогоне произвольной программы перед стартом ЧЕ, Валиева упала с тройного акселя
Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева провели тренировку перед стартом чемпионата Европы в Таллинне.
Трусова в прогоне произвольной программы пошла на пять четверных прыжков. Она исполнила флип, на сальхове и тулупе допустила «бабочки», на четверных лутцах упала. Вне прогона фигуристке удались четверные лутц, сальхов и тулуп, а также тройной аксель, сообщает телеграм-канал "Лапидарность".
Щербакова исполнила прогон произвольной с четверным флипом без ошибок. Вне прогона она прыгнула и четверной лутц.
Валиева в прогоне упала с тройного акселя, а все остальное, включая четверные прыжки, сделала чисто.
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления