Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против России в случае вторжения на Украину

Согласно законопроекту, санкции могут быть введены не только в случае вторжения России на украинскую территорию, но и в случае дальнейшей эскалации со стороны Москвы и подконтрольных ей сил, пишет "Дождь".

Если российские силы вторгнутся в Украину, под санкции могут попасть в том числе лично Владимир Путин, а также российские премьер-министр и глава МИД, глава Минобороны и высокопоставленные военные чиновники. Санкции предполагают блокировку имущества и запрет на въезд в США.

Американские власти также должны определить список людей из близкого окружения Путина и компаний, которые должны попасть под санкции, из нефтегазовой, угольной промышленности и других отраслей, если президент США посчитает, что против них необходимо ввести санкции для обеспечения интересов национальности безопасности.

США также утверждают, что в течение полугода после вторжения России в Украину Минфин, Госдеп и национальная разведка опубликуют детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных к нему бизнесменов, которые в документе называются олигархами.

Под санкции также могут попасть по меньшей мере три крупнейших российских банка из списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа Банк, Россельхозбанк, Банк ”Открытие”, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Кроме того, предлагается ввести санкции против российского внешнего долга и запретить гражданам США любые транзакции с его участием. Документ также предполагает санкции против газопровода ”Северный поток-2” и его подрядчиков и операторов.

Согласно документу, США окажут Украине помощь на 500 миллионов долларов.

С конца октября западные СМИ и аналитики сообщают о наращивании российских военных сил у западной границы и возможном ”вторжении” в Украину в начале этого года. В России отрицали наличие таких планов.

Ранее The Washington Post сообщила, что Белый дом поддерживает подготовленный демократами пакет санкций на случай вторжения России в Украину.