Зимние виды
12.01.2022, 18:01

Биатлонистка Туули Томингас вошла в число сильнейших на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Светлана Миронова — восьмая

 
Eesti meistrivõistlused Laskesuusatamises
Foto: Jassu Hertsmann

В немецком Рупольдинге стартовал предпоследний этап Кубка мира по биатлону перед Зимней олимпиадой в Пекине. Эстонка Туули Томингас отобралась в гонку преследования.

Лучшая среди российский гонщиц, Светлана Миронова, не промахнулась ни разу и заняла 8 место. У Томингас — 30 результат, и также без промахов.

Победу одержала шведка Эльвира Оберг, опередив норвежку Ройселан и итальянку Вирер.

В пятницу у девушек эстафета, а в воскресенье — гонка преследования, где Томингас, надеемся, поспорит за более высокое место.

Полные результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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