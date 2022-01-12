12.01.2022, 18:01
Биатлонистка Туули Томингас вошла в число сильнейших на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Светлана Миронова — восьмая
Foto: Jassu Hertsmann
В немецком Рупольдинге стартовал предпоследний этап Кубка мира по биатлону перед Зимней олимпиадой в Пекине. Эстонка Туули Томингас отобралась в гонку преследования.
Лучшая среди российский гонщиц, Светлана Миронова, не промахнулась ни разу и заняла 8 место. У Томингас — 30 результат, и также без промахов.
Победу одержала шведка Эльвира Оберг, опередив норвежку Ройселан и итальянку Вирер.
В пятницу у девушек эстафета, а в воскресенье — гонка преследования, где Томингас, надеемся, поспорит за более высокое место.
Полные результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.