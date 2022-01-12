В США назвали неприемлемыми часть предложений России по безопасности

Мы не собираемся говорить об Украине без Украины, о Европе без Европы, о НАТО без НАТО и об ОБСЕ без ОБСЕ <…> Мы обсудили некоторые предложения России, которые просто невыполнимы”, — сказала она.

Она также сообщила, что США и союзники по НАТО ”не будут захлопывать двери” организации для желающих вступить в альянс. При этом она отметила, что Грузии и Украине предстоит проделать большую работу, для достижения необходимых стандартов НАТО.

Шерман также заявила, что США не согласятся на запрет расширения НАТО. ”Мы не согласимся с тем, что НАТО не может продолжить расширение. Мы не согласимся вернуться к ситуации 1997 года”, — отметила она.

Кроме этого, дипломат указала, что в случае дальнейшей эскалации ситуации на границах Украины, Соединенным Штатам ”очень тяжело представить”, чтобы газопровод ”Северный поток-2” был введен в эксплуатацию.