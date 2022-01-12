Новости России
12.01.2022, 17:59

В США назвали неприемлемыми часть предложений России по безопасности

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ФОТО: AFP

Ряд предложений России по гарантиям безопасности был неприемлем. Об этом сообщила замгоссекретаря США Уэнди Шерман на брифинге по итогам встречи, передает РБК.

Мы не собираемся говорить об Украине без Украины, о Европе без Европы, о НАТО без НАТО и об ОБСЕ без ОБСЕ <…> Мы обсудили некоторые предложения России, которые просто невыполнимы”, — сказала она.

Она также сообщила, что США и союзники по НАТО ”не будут захлопывать двери” организации для желающих вступить в альянс. При этом она отметила, что Грузии и Украине предстоит проделать большую работу, для достижения необходимых стандартов НАТО.

Шерман также заявила, что США не согласятся на запрет расширения НАТО. ”Мы не согласимся с тем, что НАТО не может продолжить расширение. Мы не согласимся вернуться к ситуации 1997 года”, — отметила она.

Кроме этого, дипломат указала, что в случае дальнейшей эскалации ситуации на границах Украины, Соединенным Штатам ”очень тяжело представить”, чтобы газопровод ”Северный поток-2” был введен в эксплуатацию.

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