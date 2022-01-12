Фигурное катание
12.01.2022, 17:34

Российский фигурист Семененко поблагодарил таллиннскую публику

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Евгений Семененко
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский фигурист Евгений Семененко не стал комментировать выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллинне, сообщает Sport24.

По итогам короткой программы он занимает третье место после первого дня соревнований.

”Извините, а можно дать интервью после произвольной программы? Сейчас только могу сказать одно: завершилась короткая программа, благодарен публике за поддержку. А я, в свою очередь, буду настраиваться на произвольную”, — сказал Семененко.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Мужчины

Короткая программа

В короткой программе эстонец Алерт Леванди занял 17-е место (70,04).

Первые три места отошли россиянам: 1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76. 2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06. 3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04

Расписание чемпионата Европы-2022:

12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа

13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа

14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа

16 января
15:25 — показательные выступления

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