Российский фигурист Семененко поблагодарил таллиннскую публику(2)
Российский фигурист Евгений Семененко не стал комментировать выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллинне, сообщает Sport24.
По итогам короткой программы он занимает третье место после первого дня соревнований.
”Извините, а можно дать интервью после произвольной программы? Сейчас только могу сказать одно: завершилась короткая программа, благодарен публике за поддержку. А я, в свою очередь, буду настраиваться на произвольную”, — сказал Семененко.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Мужчины
Короткая программа
В короткой программе эстонец Алерт Леванди занял 17-е место (70,04).
Первые три места отошли россиянам: 1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76. 2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06. 3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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