Британский эксперт: бросьте массовую вакцинацию и живите с Covid-19

Ковид следует рассматривать как эндемический вирус, похожий на грипп, и министрам следует прекратить массовую вакцинацию после того, как все желающие привьются бустерной дозой, заявил доктор Дикс.

Он также призывает Британию пересмотреть свою стратегию по противодействию Covid-19 и постепенно привыкать к "новой норме" жизни, изменив таким образом в корне подход последних двух лет.

"Нам нужно понять, используем ли мы бустерную кампанию по вакцинации для того, чтобы защитить наиболее уязвимые категории населения, если есть такая необходимость, — сказал Дикс. — Массовая вакцинация в Британии должна прекратиться уже сейчас."

Он также сказал, что министрам следует срочно поддержать исследования иммунитета к Covid, помимо антител, включая В-клетки и Т-клетки (лейкоциты). Это может помочь в создании вакцин для людей, которые находятся в группах риска. ”Теперь нам нужно управлять болезнью, а не распространением вируса. Таким образом, нашей целью должно быть противодействие тяжелому течению заболевания у уязвимых групп населения ,” — уверен доктор Дикс.

Свое заявление он сделал после того, как Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) объявил, что в настоящее время нет необходимости в четвертой дозе вакцины, так как большинство пожилых людей, получивших бустер, хорошо защищены от Омикрона даже через три месяца после начала ревакцинации. Британское агентство охраны здоровья (UKHSA) заявило, что защита для людей старше 65 лет составляет около 90% через три месяца после повторной инъекции.