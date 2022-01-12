ВИДЕО | Департамент здоровья: скоро ежедневно будет по 2-3 тысячи новых инфицированных. Для выводов нужно время

Штамм "омикрон" окончательно победил "дельта"-штамм: по состоянию на вчерашний вечер, новым штаммом заражаются 82 процента новых инфицированных.

Согласно прогнозу, на следующей неделе можно ожидать около 17 000 новых заразившихся, а за день будет прибавляться по 2-3 тысячи новых случаев.

Антирекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки был установлен 2 ноября прошлого года, когда было зарегистрировано 2306 новых случаев заболевания.

Цифры нуждающихся в больничном лечении пока не растут. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах с COVID-19 находится 240 пациентов. Одна из причин тому — молодой возраст заболевших. "И в других странах, как правило, быстрый рост числа инфицированных не приводит к росту потребности в госпитализации", — говорит специалист.

По меньшей мере пока. А, к примеру, в Великобритании и Дании, где доля "омикрона" составляет более 90%, уже видно, по словам Сепп, как всё больше людей нуждаются в больничном лечении.

Представитель Департамента здоровья отметила, что мы должны быть бдительными и следить за ситуацией. Смягчать ограничения было бы неправильно. "Надо понять, как поведет себя штамм "омикрон". Как он повлияет на нагрузку больниц и систему здравоохранения", — сказала Сепп.

По всей видимости, какие-то выводы можно будет сделать через пару недель.

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