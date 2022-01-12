СМИ: Россия перебрасывает военную технику с Дальнего Востока и Сибири к западным границам

Специалисты за последнюю неделю обнаружили в соцсетях более 30 видеороликов, на которых запечатлен процесс погрузки техники на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад. На платформах видны грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня ”Град” и ”Ураган”. В один из роликов предположительно попали зенитный ракетный комплекс ”Тор” или зенитная самоходная установка ”Шилка”. Также военную технику сняли на автодорогах. Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно.

В CIT установили, что большинство видеозаписей сделаны в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке— от Бурятии до Приморского края. Расследователи определили несколько крупных пунктов отправки техники: Улан-Удэ, Белогорск и Уссурийск. Судя по географии пунктов отправления, в CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа России.

”Такое широкое задействование сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово (то есть за пределами Восточного военного округа), не позволяет объяснить переброску местными учениями. Учитывая, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, представляется наиболее вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной”, — говорят специалисты.