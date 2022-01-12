Фонд интеграции поддержит проекты по сохранению и развитию культуры национальных меньшинств
Фонд интеграции объявил тур подачи ходатайств о получении поддержки для организации проектов, направленных на сохранение, развитие и представление общественности культуры проживающих в Эстонии национальных меньшинств. Ходатайства о получении поддержки можно подать до 10 февраля включительно.
”Ходатайствовать можно, например, о выделении поддержки для организации мероприятий, знакомящих общественность с культурой национальных меньшинств, для издания материалов об их культурном наследии, для развития сотрудничества с обществами эстонской культуры, а также для вовлечения молодежи в деятельность обществ культуры”, — пояснила руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.
Бюджет конкурса составляет 75 500 евро. Максимальная сумма поддержки — 6000 евро.
Ходатайства о получении поддержки могут представить зарегистрированные в Эстонии некоммерческие объединения, чья деятельность, согласно уставу, связана с сохранением и развитием культуры национальных меньшинств.
В 2021 году поддержку получило 22 проекта национальных меньшинств, один из ходатаев отказался от поддержки в связи с пандемией коронавируса. В числе получивших поддержку проектов были, например, Этноярмарка и XXXIII Форум Объединения народов Эстонии, фестиваль ”Мультикультурный Пярну” и День Ряпушки.
Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.
Ходатайства о получении поддержки необходимо представить посредством инфосистемы Министерства культуры ЗДЕСЬ.
Более подробная информация об условиях конкурса приведена на домашней странице Фонда интеграции.