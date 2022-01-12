Фонд интеграции поддержит проекты по сохранению и развитию культуры национальных меньшинств

”Ходатайствовать можно, например, о выделении поддержки для организации мероприятий, знакомящих общественность с культурой национальных меньшинств, для издания материалов об их культурном наследии, для развития сотрудничества с обществами эстонской культуры, а также для вовлечения молодежи в деятельность обществ культуры”, — пояснила руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Бюджет конкурса составляет 75 500 евро. Максимальная сумма поддержки — 6000 евро.

Ходатайства о получении поддержки могут представить зарегистрированные в Эстонии некоммерческие объединения, чья деятельность, согласно уставу, связана с сохранением и развитием культуры национальных меньшинств.

В 2021 году поддержку получило 22 проекта национальных меньшинств, один из ходатаев отказался от поддержки в связи с пандемией коронавируса. В числе получивших поддержку проектов были, например, Этноярмарка и XXXIII Форум Объединения народов Эстонии, фестиваль ”Мультикультурный Пярну” и День Ряпушки.

Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.

Ходатайства о получении поддержки необходимо представить посредством инфосистемы Министерства культуры ЗДЕСЬ.

Более подробная информация об условиях конкурса приведена на домашней странице Фонда интеграции.