Опасный Tinder и "любовные мошенничества": какими способами в 2021 году у жителей Эстонии выманили 10 млн евро?(3)
В этом году жители Эстонии отдали мошенникам более 10 миллионов евро. Вот что об этом рассказала в эфире Raadio 4 веб-координатор полиции Яна Фролова-Алферьев.
Суммарно ущерб от мошенников за прошедший год составил более 10 миллионов евро. В основном, применялись следующие схемы: мошенничество под предлогом инвестирования, так называемый звонок из банка и "любовные мошенничества". Из этих трех видов именно ложное инвестирование нанесло наибольший ущерб.
Яна Фролова-Алферьев рассказала историю, которая представляет собой типичный пример работы мошенников, которые захотели нажиться на желании человека инвестировать деньги:
"Мужчина познакомился в приложении Tinder с мошенником, — рассказывает представитель полиции. — Я специально не говорю "с женщиной", потому что мы не знаем, кто на самом деле сидит по ту сторону экрана. Как правило, создать фейковый аккаунт — очень легко. В данном случае общение между жертвой и мошенником длилось долго, даже были отправлены какие-то детские и семейные фотографии, чтобы войти в доверие. В какой-то момент новая знакомая из Tinder посоветовала мужчине заняться инвестированием — мол, прибыльное дело. Таким образом мужчина перевел триста тысяч евро на две инвестиционные платформы. Когда же жертва попыталась вывести средства обратно, то сделать это уже было невозможно — стало понятно, что с мужчиной связались мошенники".
По словам Яны Фроловой-Алферьев, в целом ущерб от "звонков из банка" — еще одной популярной мошеннической схемы — составил более 4 миллиона евро, было зарегистрировано 842 случая. Причем 48 звонков были от имени полиции.
Что такое "любовные мошенничества"?
Интересно, что история с мужчиной и Tinder, которую рассказала Яна Фролова-Алферьев, не входит в категорию "любовных мошенничеств". Для нее есть четко определенная категория — мошеннические схемы под предлогом инвестирования. Когда же через какие-либо приложения или сайты знакомств с вам связываются мошенники и выдают себя за представителей каких-либо профессий, которые вызывают доверие (например, военный) и через какое-то время просят перевести деньги на помощь ребенку, либо на лечение, то мы имеем дело именно с "любовным мошенничеством".
Интересно, что в целом мужчин и женщин, незаконно выманивающих деньги, оказалось поровну. Однако конкретно "любовными мошенничествами" занимаются, в основном, женщины.
В среднем ущерб по одному эпизоду "любовного мошенничества" составляет 15 тысяч евро. Для сравнения, в результате одного "звонка из банка" мошенники могут получить около 17 тысяч евро. Таким образом, несмотря на то, что количество "любовных" эпизодов меньше, ущерб они наносят практически такой же, как и инвестиционные мошенничества.
Воспользуются ли мошенники ситуацией вокруг счетов за электричество?
Яна Фролова-Алферьев подчеркивает, что даже несмотря на то, что в новостных изданиях периодически публикуется информация о ликвидации мошеннических кол-центров, а некоторым обманутым людям даже удается вернуть украденные деньги, расслабляться не стоит. Мошенники быстро меняют схемы, методы вывода денег, открывают новые кол-центры.
Кроме того, стоит иметь в виду, что мошенники реагируют на новости, текущие события. Например, когда жители Эстонии стали получать выплаты из второй пенсионной ступени, наблюдался рост активности мошенников.
"Мы можем предполагать, что мошенники и ситуацию со счетами за электричество могут использовать в своих целях, например, для выманивания денежных средств или данных," — предупреждает Яна Фролова-Алферьев.