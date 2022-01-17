Опасный Tinder и "любовные мошенничества": какими способами в 2021 году у жителей Эстонии выманили 10 млн евро?

Суммарно ущерб от мошенников за прошедший год составил более 10 миллионов евро. В основном, применялись следующие схемы: мошенничество под предлогом инвестирования, так называемый звонок из банка и "любовные мошенничества". Из этих трех видов именно ложное инвестирование нанесло наибольший ущерб.

Яна Фролова-Алферьев рассказала историю, которая представляет собой типичный пример работы мошенников, которые захотели нажиться на желании человека инвестировать деньги:

"Мужчина познакомился в приложении Tinder с мошенником, — рассказывает представитель полиции. — Я специально не говорю "с женщиной", потому что мы не знаем, кто на самом деле сидит по ту сторону экрана. Как правило, создать фейковый аккаунт — очень легко. В данном случае общение между жертвой и мошенником длилось долго, даже были отправлены какие-то детские и семейные фотографии, чтобы войти в доверие. В какой-то момент новая знакомая из Tinder посоветовала мужчине заняться инвестированием — мол, прибыльное дело. Таким образом мужчина перевел триста тысяч евро на две инвестиционные платформы. Когда же жертва попыталась вывести средства обратно, то сделать это уже было невозможно — стало понятно, что с мужчиной связались мошенники".

По словам Яны Фроловой-Алферьев, в целом ущерб от "звонков из банка" — еще одной популярной мошеннической схемы — составил более 4 миллиона евро, было зарегистрировано 842 случая. Причем 48 звонков были от имени полиции.

Что такое "любовные мошенничества"?