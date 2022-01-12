12.01.2022, 13:58
ФОТО | Ушел из дома и не вернулся. Полиция просит помощи в поисках 17-летнего парня
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 17-летнего Кайдура, который 9 января ушел из дома в Элва и не вернулся.
Подобные инциденты случались и ранее. Молодой человек может находиться в Тарту, но нельзя исключать и другие регионы.
Кайдур был одет в черную куртку с капюшоном, темные брюки и обувь Nike черного цвета.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Кайдура, сообщить об этом по номеру 112.
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