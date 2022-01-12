Министр финансов согласна с Каллас: компенсировать расходы на электричество всем потребителям неразумно

При этом она согласилась, что в нынешних обстоятельствах необходимо поддерживать людей. ”Для этих целей мы сейчас создали пакет на 245 млн евро, значительную часть которого составляют прямые пособия, возможность ходатайствовать о которых недавно началась и которые будут и выплачены в ближайшие недели. Нужно пересмотреть, можно ли что-то ускорить в этой системе и сделать более эффективным, и если да, то что. Те, кому нужна помощь, должны ее получить”, — сказала министр.

При этом Пентус-Розиманнус критически относится к предложенной вчера Центристской партией идее компенсировать всем частным потребителям половину стоимости электроэнергии.

”Завтра на заседании кабмина мы обсудим эту тему. Выкрик министра энергетики в стиле ”все-оплатят-всем-счета” приведет к тому, что более экономные потребители оплатят счета более крупных потребителей, а потребители с фиксированной ценой — биржевые пакеты остальных потребителей, и это просто несправедливо и неразумно”, — аргументировала она.

Раннее похожее мнение высказала премьер-министр Кая Каллас, которая отметила, что в действительности многие люди и не нуждаются в помощи. По ее мнению, необходимо думать на перспективу и невозможно постоянно все компенсировать.

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