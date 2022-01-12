"Платил 5 евро, теперь 9". Как жители Ида-Вирумаа переживают рост цен на электричество и газ

”Я всегда платил 5 евро за электричество. Недавно пришел счет за декабрь. Я сильно удивился, цена выросла почти в два раза, теперь нужно заплатить 9 евро, вместо 5. Хоть в моей жизни ничего не изменилось. Дома из электроприборов я пользуюсь только компьютером, у меня даже холодильника нет. Конечно, у кого раньше был счет в 300 евро, а стал 600 — это сильный удар. Но ставить электрическое отопление всегда было неразумным, много других альтернатив”, — рассказал житель Нарвы Лёша. Он добавил, что рост цен на отопление особо не заметил, вся ”коммуналка” за однокомнатную квартиру обходится в 60 евро.

У Сергея из Кохтла-Ярве ситуация совсем другая. У него все на электричестве: подогрев воды, отопление, плита. ”Счет за декабрь только за энергию 511 евро. В ноябре было 173. В прошлом году в эти месяцы было 6.144 центов за кв/ч, сейчас 27.455.

У нас двухмесячный ребенок, мы не можем держать его в холоде. Стирка, посудомойка — все включаем ночью, но и ночные тарифы теперь огромные. Были небольшие накопления, но и их потратили на оплату счетов”, — добавил Сергей. В Кохтла-Ярве даже призывают подписать петицию с цель снизить ущерб от повышения цен на энергию.

Пенсионерке из Нарвы пришел счет за коммунальные услуги в размере 150 евро. ”За отопление заплатила 94 евро. В ноябре 57 евро. Если посмотреть за другие года, то в феврале 2018 года было 81 евро, в январе 2019 года 53 евро. Все зависит от температуры на улице, чем холоднее, тем больше потребление. В целом роста цен особо не заметила, вода и газ стоят примерно столько же”, — считает она.

По ее словам, знакомые пенсионерки начали экономить на электричестве. ”Многие смотрят телевизор без света, используют настольные лампы. У меня счет за электричество почти не изменился. В этом месяце 15 евро, раньше было 12-14 евро. Но я живу одна. У меня все лампочки экономичные, во всех комнатах никогда не горит свет, стираю раз в две недели. Внук недавно подарил чайник для плиты, буду использовать его”, — уточнила нарвитянка.