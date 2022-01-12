ВИДЕО | Число заражений в сутки перевалило за 2000. Департамент здоровья рассказал о положении дел

Сепп начала с того, что на первой неделе этого года заболеваемость выросла на 70%. Рост наблюдается по всей стране и во всех возрастных категориях. Множество заболевших среди социально активных людей в возрасте от 15 до 34 лет. Омикрон привел к вспышке и во многих других странах. На примере других стран можно сказать, что за ростом заболеваемости увеличивается и количество госпитализированных пациентов, что через несколько недель произойдет и в Эстонии. Вырастет нагрузка не только на больницы, но и на другие сферы здравоохранения.

Важно не терять бдительности. Хотя симптомы у омикрона, как правило, более легкие, это не означает, что болезнь не может протекать в тяжелой форме.

Криста Фишер в свою очередь сообщила, что у получивших бустерную дозу вакцины вероятность заболеть намного ниже, чем у тех, кто переболел или прошел курс вакцинации.

”Если говорить о нагрузке на больницы, то не возникает никаких сомнений в том, что вакцинация помогает. Вероятность тяжелого течения болезни в семь раз ниже даже без бустерной дозы”, — отметила Фишер.

"На данный момент лишь шесть человек, получивших бустерную дозу, нуждались в стационарном лечении. Среди умерших до настоящего момента не было ни одного человека, сделавшего бустерную дозу. И в этой статистике количество непривитых людей намного больше, чем непривитых”.

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Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 8 985 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 2 202, или 24,5% от общего количества тестов.

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