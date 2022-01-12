ПРЯМО СЕЙЧАС | Число заражений в сутки перевалило за 2000. Департамент здоровья рассказывает о положении дел(3)
Сегодня в пресс-конференции Департамента здоровья принимают участие глава отдела инфекционных заболеваний Ханна Сепп и профессор математической статистики Криста Фишер.
Сепп начала с того, что на первой неделе этого года заболеваемость выросла на 70%. Рост наблюдается по всей стране и во всех возрастных категориях. Множество заболевших среди социально активных людей в возрасте от 15 до 34 лет. Омикрон привел к вспышке и во многих других странах. На примере других стран можно сказать, что за ростом заболеваемости увеличивается и количество госпитализированных пациентов, что через несколько недель произойдет и в Эстонии. Кроме этого вырастет нагрузка на другие сферы здравоохранения.
Важно не терять бдительности. Хотя симптомы у омикрона, как правило, более легкие, это не означает, что болезнь не может протекать в тяжелой форме.
Новость дополняется.
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Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 8 985 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 2 202, или 24,5% от общего количества тестов.
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