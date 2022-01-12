ПРЯМО СЕЙЧАС | Число заражений в сутки перевалило за 2000. Департамент здоровья рассказывает о положении дел

Сепп начала с того, что на первой неделе этого года заболеваемость выросла на 70%. Рост наблюдается по всей стране и во всех возрастных категориях. Множество заболевших среди социально активных людей в возрасте от 15 до 34 лет. Омикрон привел к вспышке и во многих других странах. На примере других стран можно сказать, что за ростом заболеваемости увеличивается и количество госпитализированных пациентов, что через несколько недель произойдет и в Эстонии. Кроме этого вырастет нагрузка на другие сферы здравоохранения.