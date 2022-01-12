В таллиннском центре культуры "Сальме" откроется кафе "Леэло" в стиле 60-х

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, открытие кафе позволит вдохнуть еще больше жизни в здание культурного центра ”Сальме”, вновь сданное в эксплуатацию в октябре. ”У этого дома много добрых традиций, но эти традиции сохранятся только если мы будем поддавать ”Сальме” сил изо дня в день”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В программе открытия кафе — выставка и концерт, также актеры Городского театра поделятся воспоминаниями о старом кафе ”Леэло” и временах предшественника Городского театра, Государственного молодёжного театра Эстонской ССР.

Директор центра культуры ”Сальме” Стен Светляков обратил внимание на совпадение, что и в 1965 году, когда кафе ”Леэло” открылось в центре ”Сальме”, здесь работал предшественник Городского театра, Государственный молодёжный театр Эстонской ССР. ”С точки зрения конструкции и дизайна интерьера — это культурное кафе, где помимо вкусной еды можно насладиться культурными впечатлениями”, — сказал Стен Светляков.

Кафе находится на нулевом этаже Таллиннского центра культуры ”Сальме” (ул. Сальме, 12). Зал кафе обустроен в стиле 1960-х. Реконструкция кафе обошлась в 800 000 евро. Реконструкцией по результатам тендера занималось предприятие OÜ Montreco, строительный проект составило Infragate Eesti AS, архитектурный проект создало Arhitektuuribüroo Orub, дизайнерский проект — OÜ Impro. В результате аукциона оператором кафе выбран Jahh Catering.

Мероприятие бесплатное. Ввиду распространения коронавируса на мероприятии действуют ограничения, установленные правительством Эстонии.

Программа:

17.00 открытие выставки ”Кафе ”Леэло” сквозь времена”, совместно с музеем Каламая

17.15 воспоминания о прошлом кафе ”Леэло”, актеры Таллиннского городского театра

18.00 официальное открытие кафе ”Леэло”, благодарности причастным

19.00 акустический концерт Мари Юрьенс на лаунж-сцене кафе

Мероприятие на Facebook ЗДЕСЬ.