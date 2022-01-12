Сихарулидзе: Валиева и Трусова со своими четверными на другой планете

Сихарулидзе считает, что на сегодняшний день обойти Камилу Валиеву нереально – при условии, что она выступит без грубых ошибок. "Камила – безоговорочный фаворит и чемпионата Европы, и Олимпийских игр. На сегодняшний день на голову сильнее всех", - приводит слова спортсмена Sports.ru.

"Вообще, за последние годы в школе Тутберидзе выросла целая плеяда невероятных фигуристок. Тренеры во главе с Этери развивают девочек не только с точки зрения техники, но и ставят очень удачные программы, которые нравятся зрителям. Это достойно восхищения", – отметил Сихарулидзе.

По мнению спортсмена, на чемпионате России было два явных лидера – Валиева и Трусова. "На фоне остальных эти фигуристки со своими четверными прыжками сейчас действительно на другой планете", - считает Антон Сихарулидзе.