ВИДЕО | Идея для выходного дня: прогулка по болоту Селисоо и его окрестностям

"Жизнь в городе, как олицетворение замыслов человечества, имеет множество преимуществ. Но время от времени возникает непреодолимое желание сменить обстановку, выйти за пределы цивилизации и слиться с природой, оказавшись в естественной среде обитания хотя бы на пару часов, а лучше — на целый день.

Представим утро выходного дня… Рассвет на походной болотной тропе в окружении сосен и озёр. Оглушительная тишина проходит красной нитью через саму суть этого места. И ты один на один с окружающим миром где-то вдали от цивилизации. Приятная прохлада утра, свежий воздух и полная свобода от дел и забот," — автор в описании к видео.

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