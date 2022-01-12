12.01.2022, 11:36
Шведский фигурист Майоров снялся с ЧЕ из-за коронавируса
ФОТО: Natalia Fedosenko/TASS
Шведский фигурист Николай Майоров не выступит на чемпионате Европы в Таллинне. Шведская федерация сообщила, что он сдал положительный тест на коронавирус.
В заявке на короткую программу Майоров числился под 20 номером, в одной разминке с эстонским спортсменом. Арлет Леванди выступает под 18 номером. Мужчины стартуют сегодня в 12:11.
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.