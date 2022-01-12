12.01.2022, 14:10
Российского футбольного арбитра эвакуировали из Казахстана на военно-транспортном самолете
Фото: Scanpix
Как сообщает Gazeta.ru, арбитр Российской премьер-лиги Максим Ковалев благополучно вернулся в Москву из Казахстана, куда он летал на новогодние каникулы.
Ковалева вместе с сотнями других граждан Российской Федерации вывезли из Алма-Аты на самолете Военно-транспортной авиации.
36-летний арбитр в текущем сезоне работал на восьми встречах чемпионата России в качестве ассистента главного арбитра.
Напомним, 2 января в казахстанском городе Жанаозен вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге.