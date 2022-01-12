Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка Тимановская о Польше: "Здесь я питаюсь продуктами, которые раньше были непозволительной роскошью"

”Чему я научилась за полгода в Польше? Больше не перевожу злотые в белорусские рубли, но все еще перевожу в евро. Стараюсь иногда использовать польский вместо английского, хотя это довольно сложно.

Начала питаться продуктами, которые были для меня непозволительной роскошью в Белоруссии.

Полюбила жизнь в городе, но все равно хочу переехать за город ближе в следующем году. Научилась не доверять всем и, в частности, белорусам, которые говорят, что они такие же, как я. Обожглась с этим довольно сильно.

Создала свой бренд одежды, о котором так давно мечтала, и сейчас занимаюсь его продвижением.

Стала чаще проверять электронную почту, потому что все счета и важные сообщение приходят именно туда. Начала все заказывать онлайн. Научилась справляться со стрессом. Научилась говорить ”нет”! Даже когда неловко или стыдно.

Научилась экономить не потому, что испытываю финансовые трудности, а потому что в Польше всегда можно найти хорошие скидки. Перестала готовить на неделю вперед, потому что здесь такой большой выбор готовой и полезной еды.

Приучилась сортировать мусор, этого не хватает в Белоруссии. Осталось смириться с тем, что все вокруг думают, что мы с Украины и перестать беситься от этого.

И я на пути к тому, чтобы научиться распознавать людей и их цели, потому что за эти пол года мне на пути встретились разные люди, и время показало внутреннюю сущность их всех. Не у всех людей были добрые помыслы”, — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 белорусская спортсменка раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Белоруссии и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.