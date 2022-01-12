За сутки в Эстонии выявлено 2202 случая заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 12 января в больнице находятся 240 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 183 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 143, или 78,1%, не вакцинированы и 40, или 21,9%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 24 новых истории болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 60-летняя женщина, 74-летний мужчина, 78-летняя женщина и 83-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 8 985 результатов теста, из которых 2 202 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 114,8 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 132,5 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 5 726 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 523. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 324 723 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,8%.

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