12.01.2022, 06:57
Анетт Контавейт разгромила Елену Рузе и вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее
Foto: Kiur Kaasik
Эстонская теннисистка Анетт Кнтавейт обыграла румынку Елену Рузе и выла в 1/4 финала турнира в Сиднее, который является заклчительным этапом подготовки перед Открытым чемпионатом Австралии.
В первой партии сохранялась видимость борьбы, о чем говорит счет 6:3, но на самом деле проблем у Анетт не было — румынка не очень изобретательно подавала, не могла навязать свой стиль для нашей теннисистки.
Проблемы стали более явными во второй партии, которую Анетт выиграла еще более легко — 6:1.
В четвертьфинале наша теннисистка встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.