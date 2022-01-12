ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | 16-летний Леванди вышел в произвольную программу чемпионата Европы(15)
Первым эстонцем, вышедшим на лед в рамках чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал в среду12 января в таллиннском "Тондираба", стал 16-летний Арлет Леванди. Дебют на столь высоком уровне для юного спортсмена оказался успешным.
Леванди попал в четвертую разминку, в которой вышел на лед вторым с программой на "Кармен" в современной аранжировке. Юный таллиннец отлично выполнил все прыжки, избежав падений, однако не дотянулся до личного рекорда (75,10 балла), набрав 70,04 балла. Этого результата хватило для попадания в произвольную программу (туда проходят 24 лучших фигуриста). В итоге эстонец занял 17-е место.
"Леванди приветствовали больше других спортсменов, — отмечает корреспондент Delfi Евгений Грибовский. — Он — единственный на данный момент, кому аплодировали стоя некоторые зрители. Вообще зрителей стало больше, не исключено, что кто-то подгадывал свое появление в "Тондираба" под выступление эстонского спортсмена. Я бы сказал, что выступление Арлета было очень атмосферным".
Для Леванди это дебют в соревнованиях такого уровня. Ранее он участвовал в этапах юниорского Гран-при, где в этом сезоне дважды занимал второе место.
Короткая программа у мужчин стартовала в 12.05 в среду 12 декабря, всего выступают 34 спортсмена из 26 стран.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Мужчины
Короткая программа
В короткой программе эстонец Алерт Леванди занял 17 место (70,04).
Первые три места отошли россиянам: 1. Андрей Мозалев (Россия) – 99,76. 2. Марк Кондратюк (Россия) – 99,06. 3. Евгений Семененко (Россия) – 99,04
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.