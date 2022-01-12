ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | 16-летний Леванди вышел в произвольную программу чемпионата Европы

Леванди попал в четвертую разминку, в которой вышел на лед вторым с программой на "Кармен" в современной аранжировке. Юный таллиннец отлично выполнил все прыжки, избежав падений, однако не дотянулся до личного рекорда (75,10 балла), набрав 70,04 балла. Этого результата хватило для попадания в произвольную программу (туда проходят 24 лучших фигуриста). В итоге эстонец занял 17-е место.

"Леванди приветствовали больше других спортсменов, — отмечает корреспондент Delfi Евгений Грибовский. — Он — единственный на данный момент, кому аплодировали стоя некоторые зрители. Вообще зрителей стало больше, не исключено, что кто-то подгадывал свое появление в "Тондираба" под выступление эстонского спортсмена. Я бы сказал, что выступление Арлета было очень атмосферным".

Для Леванди это дебют в соревнованиях такого уровня. Ранее он участвовал в этапах юниорского Гран-при, где в этом сезоне дважды занимал второе место.

Короткая программа у мужчин стартовала в 12.05 в среду 12 декабря, всего выступают 34 спортсмена из 26 стран.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Мужчины

Короткая программа

В короткой программе эстонец Алерт Леванди занял 17 место (70,04).

Первые три места отошли россиянам: 1. Андрей Мозалев (Россия) – 99,76. 2. Марк Кондратюк (Россия) – 99,06. 3. Евгений Семененко (Россия) – 99,04

Расписание чемпионата Европы-2022:

12 января

11:30 — мужчины, короткая программа

18:45 — пары, короткая программа

13 января

11:15 — женщины, короткая программа

19:00 — пары, произвольная программа

14 января

12:00 — танцы на льду, ритмический танец

18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.