ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | 16-летний Леванди впервые представит Эстонию на чемпионате Европы

Леванди попал в четвертую разминку, в которой выйдет на лед вторым (ориентировочное время — 14.37). Для Леванди это дебют в соревнованиях такого уровня. Ранее он участвовал в этапах юниорского Гран-при, где в этом сезоне дважды занимал второе место. Его личный рекорд в короткой программе составляет 75,10 балла.

Короткая программа у мужчин стартует в 12.05 в среду 12 декабря, всего выступят 34 спортсмена из 26 стран. В последней, шестой разминке, на лед выйдут фавориты, последним из них на льду появится 19-летний итальянец Даниэль Грассль.

Официальное открытие чемпионата Европы состоится в Тондирабе в 18:00, а короткая программа у спортивных пар начнется в 18:45.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Мужчины

Короткая программа

Начало — 11.50 по таллиннскому времени (12 января)

Четвертая разминка

17. Поль Фентц (Германия)

18. Арлет Леванди (Эстония) — 14.37

19. Габриэле Франгипани (Италия)

20. Николай Майоров (Швеция)

21. Грэм Ньюберри (Великобритания)

22. Николай Мемола (Италия)

Пятая разминка

23. Маурицио Цандрон (Австрия)

24. Михал Бржезина (Чехия)

25. Марк Кондратюк (Россия)

26. Лукас Бричги (Швейцария)

27. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

28. Иван Шмуратко (Украина)

Шестая разминка

29. Евгений Семененко (Россия)

30. Кевин Аймо (Франция)

31. Денис Васильев (Латвия)

32. Морис Квителашвили (Грузия)

33. Андрей Мозалев (Россия)

34. Даниэль Грассль (Италия)

Расписание чемпионата Европы-2022:

12 января

11:30 — мужчины, короткая программа

18:45 — пары, короткая программа

13 января

11:15 — женщины, короткая программа

19:00 — пары, произвольная программа

14 января

12:00 — танцы на льду, ритмический танец

18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

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