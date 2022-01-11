В Москве появился первый ”негражданин”

”Первым человеком в Москве, который получил зеленый ”паспорт негражданина” — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) два года, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать”, — рассказала Меркачева.

Хакимджанов утверждает, что родился в Душанбе, в пятилетнем возрасте с семьей переехал в Астрахань. По собственному признанию, он с детства вел асоциальный образ жизни, поэтому никогда не получал документов.

”Помещен он даже не в камеру, а в комнату временного проживания. Огорчается лишь тому, что телевизора нет, но читает книги. А читать и писать он научился в СИЗО ”Бутырка”. Кроме того, руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили”, — дополнила Меркачева.

В последний раз Хакимджанов был задержан полицией из-за того, что они не смогли установить личность мужчины — он оказался человеком без какого-либо гражданства.

Закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале 2021 года.