За год от телефонных мошенников пострадали более 1200 жителей Эстонии. Полиция объяснила, почему с жуликами трудно покончить

За прошлый год в Эстонии было задержано с десяток человек, связанных с телефонным мошенничеством, в большей степени эти люди были мелкими пешками в схемах, в их задачи входило обналичивание денег. Сами же колл-центры, откуда поступают звонки, по словам главы отдела по борьбе с мошенничествами Ханнеса КельтХаннеса Кельта, находятся на территории Украины.

"Эстонская полиция тесно сотрудничает с украинскими правоохранителями как по этой теме, так и по другим. Но важно понимать, что уничтожение одного такого колл-центра или задержание одной банды не остановит мошенничество как вид преступлений. Мы знаем множество подобных группировок, которые работают глобально", - отметил Кельт.

В полиции советуют при малейшем сомнении, что вам позвонил кто-то подозрительный, немедленно положить трубку и не продолжать разговор.