ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как эстонские солдаты учатся выживать в ледяной воде

”Зимой в условиях нашего климата высок риск получить переохлаждение. Текущие условия идеальны для получения опыта действий в экстремальных условиях”, — отметил ответственный за проведение учений командир противотанковой роты лейтенант Ало Оллисаар.

В ходе занятий солдаты учились выбираться из полыньи и согреваться, а также спасению других людей, которые провалились под лед. Практическим упражнениям предшествовало двухдневное обучение ведению боевых действий в зимних условиях.

Для проведения учений на одном из заледеневших водоемов Куртна в Ида-Вирумаа прорезали полынью. После показательного выполнения упражнения инструкторами, каждый боец мог попробовать свои силы в спасении других людей и действиям на случай провала под лед. Выбравшись из ледяной воды, солдаты должны были пробежать до зоны отдыха, где им предстояло разжечь костер, сменить одежду и согреться. Для дополнительного обогрева рядом были установлены отапливаемые палатки и организованы термосы с горячим чаем.

”Я давно хотела получить этот опыт, мне приходилось слышать о таких упражнениях от девушек из Найскодукайтсе, — рассказала военнослужащая противотанковой роты Лаура Таутс. — Что удивительно, мне понравилось, я бы хотела попробовать еще”. Многие другие участники учений также высказались в пользу повторения подобных занятий.

Безопасность учений обеспечивала Йыхвиская бригада спасателей Идаского центра спасения.