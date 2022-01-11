МИД РФ хочет видеть от США оперативного ответа по гарантиям безопасности

”Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел. Он по-прежнему на стороне Соединенных Штатов Америки”, — сказала Захарова.

Проекты договоров по безопасности были переданы США и НАТО в середине декабря. Обсуждения документов в формате Россия — США прошли 9 и 10 января.

НАТО не будет отказываться от политики ”открытых дверей” и отказывать новым членам в принятии в альянс, но компромисс по неразмещению сил НАТО у российских границ может быть достигнут, заявила замгоссекретаря США Венди Шерман, которая представляла американскую сторону на переговорах. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал разговор с Шерман ”сложным, но деловым”.

Кремль после переговоров о гарантиях безопасности повода для оптимизма не увидел, однако позитивно оценил ”то, как состоялись эти переговоры”, напоминает РБК.