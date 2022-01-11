Председателем Нарвского городского собрания избран Владимир Жаворонков - бывший следователь, шахматист и учитель

Из 31 депутата городского собрания за Жаворонкова проголосовали 17. За второго кандидата — Михаила Стальнухина из фракции Kesk — отдали голоса 10 народных избранников. Четверо депутатов не приняли участия в голосовании, сообщает rus.err.

Напомним, что первый тур выборов председателя горсобрания состоялся 23 декабря прошлого 2021 года. Как и сегодня, были выдвинуты кандидатуры Жаворонкова и Стальнухина. Но тогда ни один не набрал необходимого количества голосов: Стальнухин получил 12, Жаворонков 15 голосов.

Владимир Жаворонков – международный мастер и 7-кратный чемпион Нарвы по шахматам, бывший следователь в полиции и в Налогово-таможенном департаменте, ныне учитель истории и обществоведения в Кесклиннаской гимназии, беспартийный. Ему 45 лет, пишет gazeta.ee.

Как сказал Владимир Жаворонков в интервью журналистам после окончания заседания горсобрания, своей первостепенной задачей он считает налаживание сотрудничества в рамках самого горсобрания, где сейчас, по его мнению, идет острая политическая борьба.

"Также необходимо как можно скорее обеспечить эффективную работу городской управы, чтобы город по-настоящему заработал", – добавил Жаворонков.

Уходить из школы, по словам Жаворонкова, он не планирует по крайней мере до конца июня.

До сегодняшнего дня Владимир Жаворонков также был председателем фракции Tulevik Narva. Но по уставу фракции занимать одновременно две должности – председателя городского собрания и председателя фракции – невозможно. Поэтому фракции предстоит выбирать нового председателя.

После произошедших недавно изменений во фракциях ситуация в горсобрании, в которое входит 31 депутат, следующая.

Во фракции Narva Tulevik состоит 14 депутатов, также коалицию официально поддерживают два депутата, избранных от партии Eesti 200.