Социал-демократы предлагают в условиях всеобщего роста цен повысить необлагаемый налогом минимум

Согласно предлагаемым поправкам к Закону о подоходном налоге, необлагаемый налогом минимум повысится с 500 до 654 евро. Привязка необлагаемого налогом минимума к минимальной зарплате по стране увеличит доходы тех, кто зарабатывает меньше 1 200 евро в месяц, на 31 евро в месяц или на 372 евро в год.

«Помимо заоблачных цен на энергию на людей обрушился и рост цен на продукты питания и многие услуги. Повышение необлагаемого налогом минимума позволит смягчить ценовой шок, но, конечно, нужны и другие шаги. Имеющийся у правительства план, к сожалению, не обеспечивает людям прожиточный минимум и не смягчает рост цен», – сказала депутат Рийгикогу Рийна Сиккут.

По ее словам, если парламент поддержит законопроект социал-демократов, уровень доходов низкооплачиваемых работников повысится, заодно сократится нужда в социальных пособиях. Более того, брать подоходный налог с доходов людей, находящихся в группе риска, является принципиально неверным, отметила Рийна Сиккут.

Аналогичный законопроект социал-демократы подавали и осенью, однако правящая коалиция реформистов и центристов перед рождеством отклонила его.