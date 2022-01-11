Назначен новый руководитель Канцелярии Рийгикогу

Хабихт начал работу в Канцелярии Рийгикогу в марте 2014 года в качестве руководителя правового и аналитического отдела. В 2017 году он на протяжении десяти месяцев исполнял обязанности заместителя директора канцелярии, замещая проходившего ротацию сотрудника. В ноябре 2019 года он занял должность заместителя директора канцелярии.

С 2004 г. по 2014 г. он работал на различных должностях в Министерстве юстиции; до того — в Налогово-таможенном департаменте. Он имеет соответствующую степени магистра квалификацию в сфере юриспруденции и прошел многочисленные дополнительные курсы по юриспруденции и управлению.

На открытый конкурс на должность директора Канцелярии Рийгикогу поступило 18 заявлений. Правление Рийгикогу встретилось с прошедшими предварительный отбор тремя кандидатами и приняло решение после того, как выслушало мнение собрания старейшин Рийгикогу. В собрание старейшин помимо правления Рийгикогу также входят председатели фракций. Правление Рийгикогу благодарит всех участвовавших в конкурсе кандидатов.