Президент Карис о кризисе с ценами на электричество: надеюсь, что правительство найдет быстрые и правильные решения

"Многие люди Эстонии в беде и тревоге. Их недоумение и недовольство резко возросшими счетами за электричество и тепло понятны, — сказал после встречи Карис. — Премьер-министр Кая Каллас и спикер Рийгикогу Юри Ратас заверили меня сегодня, что правительство постарается найти решения, которые помогли бы как можно большему числу попавших в беду людей".

"Все мы хотим своевременно оплачивать свои счета, а не жить в долгах. Никого нельзя оставлять замерзать — ни прямо, ни косвенно", — отметил президент.

"Приятно, что и по мнению руководителя правительства, не должен принадлежащий государству концерн Eesti Energia взимать в сложное для многих потребителей время пеню за просрочку оплаты счетов за электроэнергию. Это пример вопроса, который разрешается просто", — добавил Карис.

Глава государства попросил правительство помочь предпринимателям — начиная от центров семейных врачей, заканчивая пекарнями, которые в свете резко возросших счетов за электричество и тепло стоят перед вопросом — продолжать ли свою деятельность. Президент надеется, что правительство рассмотрит, как быстро и с наименьшей бюрократией, учитывая возможность э-государства, компенсировать счета за энергию тем, кто нуждается в помощи государства.

Eesti Energia: мы максимально идем навстречу

По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, включение пени при продлении срока платежа — обычная практика для поставщиков услуг в условиях рыночной конкуренции. "Как клиенты платят за потребленную электроэнергию, так и продавец электричества несет расходы, чтобы клиенты могли купить необходимую электроэнергию на бирже", — отметил он.

По словам представителя концерна, задержки платежей влияют на финансовый поток, и пеня помогает частично покрыть связанные с оказанием услуги расходы. "Мы единственные из продавцов электроэнергии, кто уменьшил размер пени до конца апреля наполовину, идя таким образом максимально на встречу клиентам", — сказал Лутс.

"Пеня сейчас — 0,033% в день или до двух раз меньше, чем у других продавцов электроэнергии, у которых электричество покупают примерно 40% людей", — отметил он.

В январе средний размер счетов Eesti Energia для домовладений составил 87 евро (год назад — 50 евро).