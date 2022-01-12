ВИДЕО | Как отличать прыжки в фигурном катании и кто их придумал
Прыжки давно стали важной частью фигурного катания, хотя были они в этом виде спорте не всегда. Однако сейчас представить фигуристов без прыжков невозможно — большую часть баллов за технику спортсмены получают именно за них.
Аксель (обозначается как A)
Реберный прыжок. Единственный, который исполняется из движения вперед. Спортсмен скользит спиной на правой ноге, разворачивается вперед, одновременно перенося вес на левую, затем прыгает и приземляется на правую.
Это самый сложный прыжок в фигурном катании. Дело в том, что из-за необычного захода и приземления спиной спортсмен делает на пол-оборота больше, чем обычно.
Несмотря на то, что аксель считается самым сложным прыжком, он еще и самый древний. В 1882 году его исполнил норвежец Аксель Паульсен, в честь которого прыжок и назвали. Паульсен знаменит еще и тем, что одновременно умудрялся выступать в фигурном катании и конькобежном спорте.
Удивительно, но официальных титулов у Паульсена нет. Выступал он настолько давно, что тогда чемпионаты мира и Олимпиады не проводили. Но за победы на разных турнирах в 1883-м и 1884-м он получил звание ”любительского чемпиона мира по фигурному катанию”.
Первой женщиной, исполнившей аксель, стала норвежка Соня Хени в 1920-х (точная дата не сохранилась).
А вот так аксель исполняют сейчас.
Сальхов (S)
Реберный прыжок. Один из самых простых в фигурном катании. Выполняется с левой ноги с характерным махом правой вокруг тела, приземление — на внешнее ребро правой ноги. Впервые был исполнен в 1909 году шведским фигуристом Ульрихом Сальховом, а потому получил название в его честь.
w.
Он стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне (тогда фигурное катание входило в программу летних Олимпиад). В 1909 году он совершил первый прыжок, позже названный в его честь. Этот элемент не считается слишком сложным: тело делает полуоборот, спиной вперед, так фигурист получает необходимую для поворота инерцию.
Смотри видео.
Из женщин первой этот прыжок осилила американка Тереза Вельд на Играх-1920. И хоть Тереза в итоге и взяла бронзу, судьи не оценили ее прыжок. По их мнению, сальхов не подходил леди — ведь при исполнении юбка задиралась выше колен. Четверной сальхов у мужчин первым исполнил американец Тимоти Гейбл в 1998-м (но до сих пор идут споры, был ли этот прыжок докручен), у женщин — японка Мики Андо в 2001-м.
Лутц (Lz)
Зубцовый прыжок. Второй по сложности после акселя: спортсмен скользит на внешнем ребре левой ноги, отталкивается правой и приземляется тоже на правую.
Прыжок придумал австриец Алоиз Лутц в 1913 году. И это почти все, что известно об этом спортсмене: он жил в Вене и выступал за местный клуб, никаких особых результатов не добился и умер в 19 лет от воспаления легких.
RITTBERGER
Реберный прыжок. По-английски — Loop (петля). Выполняется с правой ноги, приземление на нее же. При заходе на прыжок спортсмен едет спиной, левая нога чуть впереди.
Считается, что его прародитель — немец Вернер Риттбергер, который исполнил прыжок в 1910 году, хотя есть сведения, что такой прыжок исполняли еще в 1880-м.
Сам Риттбергер был лучшим немецким фигуристов своего времени — трижды брал серебро чемпионата мира (но проигрывал Сальхову), а в Олимпийских играх не участвовал.
Перед Первой мировой Вернер взял паузу в спортивной карьере — он был пилотом воздушных сил Германии — но потом вновь вернулся в спорт. После работал тренером и судьей (в том числе — на Олимпиаде-1956).
Тройной риттбергер впервые сделали американец Дик Баттон на Олимпиаде-1952 (кстати, это был еще и первый тройной прыжок в истории) и немка Габриэле Зейферт на чемпионате Европы-1968.
А первый четверной у мужчин случился только через 64 года — в 2016-м он покорился японцу Юдзуру Ханю.
И еще два знаменитых прыжка
Зубцовый прыжок тулуп (T). По-английски toeloop (toe — носок конька, loop — петля). Фигурист скользит назад на внутреннем ребре правой ноги, затем резко отталкивается левой с внешнего ребра и приземляется на внешнее ребро правой ноги. Это один из немногих прыжков, который не называется в честь создателя. Хотя изначально так и было — в 1920-м тулуп изобрел американец Брюс Мэйпс, и в первое время прыжок так и назывался — мэйпс. Однако название не прижилось — теперь уже сложно сказать, почему. Но все-таки кое-где тулуп до сих пор зовется ”мэйпсом”, а именно на в соревнованиях по фигурному катанию на роликах.
Флип (F) делается так же, как тулуп, разница только в том, что толкается спортсмен правой ногой (а не левой) и приземляется на ту же ногу.
Пожалуй, у флипа история самая загадочная. Это единственный прыжок, у которого нет создателя. Говорят, что впервые его мог сделать тот самый Брюс Мэйпс, но подтверждения нет.
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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