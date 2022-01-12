ВИДЕО | Как отличать прыжки в фигурном катании и кто их придумал

Прыжки давно стали важной частью фигурного катания, хотя были они в этом виде спорте не всегда. Однако сейчас представить фигуристов без прыжков невозможно — большую часть баллов за технику спортсмены получают именно за них.

Аксель (обозначается как A)

Реберный прыжок. Единственный, который исполняется из движения вперед. Спортсмен скользит спиной на правой ноге, разворачивается вперед, одновременно перенося вес на левую, затем прыгает и приземляется на правую.

Это самый сложный прыжок в фигурном катании. Дело в том, что из-за необычного захода и приземления спиной спортсмен делает на пол-оборота больше, чем обычно.

Несмотря на то, что аксель считается самым сложным прыжком, он еще и самый древний. В 1882 году его исполнил норвежец Аксель Паульсен, в честь которого прыжок и назвали. Паульсен знаменит еще и тем, что одновременно умудрялся выступать в фигурном катании и конькобежном спорте.

Удивительно, но официальных титулов у Паульсена нет. Выступал он настолько давно, что тогда чемпионаты мира и Олимпиады не проводили. Но за победы на разных турнирах в 1883-м и 1884-м он получил звание ”любительского чемпиона мира по фигурному катанию”.

Первой женщиной, исполнившей аксель, стала норвежка Соня Хени в 1920-х (точная дата не сохранилась).

А вот так аксель исполняют сейчас.

Сальхов (S)



Реберный прыжок. Один из самых простых в фигурном катании. Выполняется с левой ноги с характерным махом правой вокруг тела, приземление — на внешнее ребро правой ноги. Впервые был исполнен в 1909 году шведским фигуристом Ульрихом Сальховом, а потому получил название в его честь.

w.

Карл Эмиль Юлиус Ульрих Сальхов (1877 — 1949) завоевал за свою карьеру 10 золотых медалей на чемпионатах мира в 1901-1905 и 1907-1911 годах. Повторить это достижение смогли лишь Соня Хени и Ирина Роднина (у них также 10 побед на чемпионатах мира). Сальхов также девять раз становился чемпионом Европы.