Протестуешь? Тогда не едешь на Олимпиаду! Власти Белоруссии не пустили двух лыжниц на Олимпийские игры за их связь с оппозицией

Сами лыжницы заявили, что лыжный союз Беларуси отозвал их лицензии для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Из-за чего они не могут принять участие в квалификационных соревнованиях к главным стартам года. По их версии, глава белорусского союза Александр Дорохович распорядился запретить им выступать и готовиться на сборах с национальной командой в ноябре.

Андриюк заявила, что из-за такого решения белорусской федерации она не смогла отобраться на Олимпиаду в Пекине. "Спортивные чиновники буквально обвинили меня в том, что я сторонник оппозиции. Я планирую переехать в Польшу, так как здесь невозможно жить", — сказала 22-летняя Андриюк.

Дарья Долидович сказала, что причиной ее отстранения являются политические взгляды, которые она разделяет со своим отцом. "Я сама не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS", — отметила 17-летняя Долидович.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.