В Нарве обокрали торговый центр на 90 000 евро

Они проникли в здание через люк на крыше и забрали из сейфа украшения и наличные.

Согласно предварительным подсчетам, ущерб составил 90 000 евро.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

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