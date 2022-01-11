11.01.2022, 14:56
В Нарве обокрали торговый центр на 90 000 евро
Foto: Madis Veltman
В прошлую пятницу, 7 января, в Нарве злоумышленники обокрали расположенный на Таллиннском шоссе торговый центр.
Они проникли в здание через люк на крыше и забрали из сейфа украшения и наличные.
Согласно предварительным подсчетам, ущерб составил 90 000 евро.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования.
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