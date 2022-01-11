Артемий Троицкий побреется налысо из-за Лукашенко

Троицкий ранее заявил, что если Лукашенко не уйдет с поста до конца 2021 года, то он побреется на лысо. После нового года критик получил сотни сообщений с вопросом, когда же это произойдет.

”Я, честно говоря, уже и забыл об этом, но зрители напомнили. Ну что же — слово дал, надо держать. Мне не жалко своих волос, они отрастут, а вот белорусов жалко — то что им приходится жить в таких условиях. С Лукашенко”, — сказал Троицкий.

Когда именно журналист планирует совершить символический акт избавления от собственных волос он не сказал, но пообещал, что это произойдет в ближайшее время.