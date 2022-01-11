Что будет с автомобильным рынком в этом году?

В этом году прогнозируется значительный рост цен на товары и услуги, что может привести к существенному снижению потребительского доверия. Последнее, безусловно, окажет влияние на автомобильный рынок.

"Предстоящей весной или летом мы можем оказаться в ситуации, когда цены на большинство товаров и услуг выросли, в автосалонах есть заказанные автомобили, но чувство уверенности людей значительно снизилась, как и спрос. Это означает, что предложение может снова превысить спрос", — считает Соодла.

Продолжающийся энергетический кризис также вызывает у покупателей снижение чувства уверенности. "После оплаты счетов за электричество и газ, денег, останется, мягко говоря, не очень много, а это повлияет на готовность людей совершать дорогие покупки. Для семьи, живущей в частном доме, одно лишь повышение цен на газ и электричество может быть сопоставимо с размером ежемесячного лизингового платежа. Я вижу здесь очень большой риск. Эта зима может серьёзно подорвать чувство уверенности потребителей и снизить спрос на автомобильном рынке", — пояснил он.

В прошлом году возник бум подержанных автомобилей, поскольку из-за глобального дефицита чипов новые автомобили просто закончились. "Рост продаж подержанных автомобилей был совершенно беспрецедентным, и в ноябре был поставлен исторический рекорд: 3045 впервые зарегистрированных подержанных автомобилей за месяц", — отметил Соодла.

В то же время продажи новых автомобилей неуклонно снижаются. "Если в ноябре объём продаж новых автомобилей составил 1450, то в декабре — только 1027. Такая тишина на рынке была очень неожиданной", — сказал он, добавив, что в 2022 году мы вряд ли увидим изменение соотношения новых и подержанных автомобилей.