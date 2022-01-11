Что будет с автомобильным рынком в этом году?(2)
Прошедший год принёс на автомобильный рынок ряд интересных тенденций, в свете чего руководитель Luminor Liising Андрус Соодла рассказывает, какие изменения произойдут на автомобильном рынке в 2022 году.
В этом году прогнозируется значительный рост цен на товары и услуги, что может привести к существенному снижению потребительского доверия. Последнее, безусловно, окажет влияние на автомобильный рынок.
"Предстоящей весной или летом мы можем оказаться в ситуации, когда цены на большинство товаров и услуг выросли, в автосалонах есть заказанные автомобили, но чувство уверенности людей значительно снизилась, как и спрос. Это означает, что предложение может снова превысить спрос", — считает Соодла.
Продолжающийся энергетический кризис также вызывает у покупателей снижение чувства уверенности. "После оплаты счетов за электричество и газ, денег, останется, мягко говоря, не очень много, а это повлияет на готовность людей совершать дорогие покупки. Для семьи, живущей в частном доме, одно лишь повышение цен на газ и электричество может быть сопоставимо с размером ежемесячного лизингового платежа. Я вижу здесь очень большой риск. Эта зима может серьёзно подорвать чувство уверенности потребителей и снизить спрос на автомобильном рынке", — пояснил он.
В прошлом году возник бум подержанных автомобилей, поскольку из-за глобального дефицита чипов новые автомобили просто закончились. "Рост продаж подержанных автомобилей был совершенно беспрецедентным, и в ноябре был поставлен исторический рекорд: 3045 впервые зарегистрированных подержанных автомобилей за месяц", — отметил Соодла.
В то же время продажи новых автомобилей неуклонно снижаются. "Если в ноябре объём продаж новых автомобилей составил 1450, то в декабре — только 1027. Такая тишина на рынке была очень неожиданной", — сказал он, добавив, что в 2022 году мы вряд ли увидим изменение соотношения новых и подержанных автомобилей.
Однако кризис на рынке чипов также постепенно отступает. Разрешению ситуации способствовало то, что новые автомобили всё чаще продаются как "автомобили по требованию", а не со склада, как в прошлом. "Это — лучший способ оптимизации заводских мощностей и заказов на поставку, поскольку сокращается время ожидания, которое теперь в среднем составляет 3–4 месяца", — сказал он.
Тем не менее, Соодла прогнозирует, что в ближайшем будущем не все модели автомобилей можно будет производить с 3-месячным сроком ожидания. "Однако в этом году сроки изготовления некоторых моделей автомобилей могут быть очень длительными, особенно для т. н. обычных автомобилей, всевозможных специальных моделей и аксессуаров", — добавил он.