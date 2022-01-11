В Эстонии от COVID-19 скончался 7-летний ребенок: он поступил в больницу на шестой день после заражения

Специалист по связям с общественностью Департамента здоровья Имре Каас сказал RusDelfi, что ведомство не располагает более подробными данными о состоянии здоровья мальчика.

"Можем сказать лишь то, что он находился на лечении ввиду симптоматического COVID", — говорит представитель Департамента здоровья, отмечая, что ребенок находился в Таллиннской детской больнице.

Исходя из оперативных извещений о смерти, поступающих в Департамент здоровья, это первый случай в Эстонии, когда от коронавируса умер ребенок в таком возрасте.

Руководитель клиники педиатрии Таллиннской детской больницы Реэт Раукас сказала, что скончавшийся в Таллиннской детской больнице семилетний мальчик был ребенком со сложным недостатком здоровья (эст. — liitpuue). "Он поступил в больницу на шестой день после заражения коронавирусом, который, к сожалению, оказался для него смертельным", — говорит Раукас и выражает соболезнования родителям ребенка.

Подробную и детальную статистику о смертях ведет Институт развития здоровья. Руководитель по коммуникации Института развития здоровья Валдо Яхило, ссылаясь на главу регистра смертей говорит, что информация о смерти 7-летнего мальчика пока еще не поступала в статистику ведомства.

Может пройти около недели, прежде чем это попадет в статистику, прежде необходимо получить заключение медэксперта после вскрытия.

В марте 2021 года в Эстонии из-за коронавируса умерла 11-летняя девочка.

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