Глава Prisma: мы хотим предложить более дешевую продуктовую корзину, чем Lidl

По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, на этой стратегии Prisma сфокусировалась уже более года назад.

За счет чего сеть снижает цены? ”Мы очень долго работали над тем, чтобы сегодня снизить цены. Мы оптимизировали рабочие процессы, то есть насколько эффективна наша логистика и цепочки поставок, стараемся избегать в своей деятельности лишних телодвижений. С другой стороны мы отказались от краткосрочный кампаний, поскольку их проведение означает расходы. В третьих, следует признать, что удешевление происходит за счет нашей прибыли”, — сказал он в интервью Ärileht.

Говоря о приходе Lidl, представитель Prisma отметил, что клиенту на руку любая дополнительная конкуренция. ”Нам тоже. Обещание быть лидером низких цен действует вне зависимости от изменений на рынке. Если конкуренция станет более плотной, то наша задача — оставаться конкурентоспособными. Безусловно, в условиях жесткой конкуренции нам нужно быть еще более бдительными. Иными словами: мы сделали шаг вперед, то есть хотим предложить покупательскую корзину, которая будет дешевле, чем у них (у Lidl — прим.ред.)”, — заявил он.

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