Карилайд об энергокризисе: очевидно, что нынешних компенсаций недостаточно. Центристы обсудят ситуацию вечером(28)
Сегодня вечером фракция Центристской партии Рийгикогу встретится с министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом, чтобы выработать стратегию борьбы с энергетическим кризисом.
Председатель фракции Яанус Карилайд сказал изданию Ärileht, что они выслушают идеи Ааса и выдвинут свои. ”После этого мы представим свое видение пакета помощи партнеру по коалиции, Партии реформ, а затем — общественности”, — сообщил Карилайд.
Конкретных шагов он называть не стал. ”В противном случае могут возникнуть напрасные ожидания”, — аргументировал он и добавил, что более подробный план, скорее всего, центристы и реформисты обнародуют завтра.
Карилайд признал, что нынешних мер поддержки населения и бизнеса недостаточно. ”Сейчас это очевидно”, — сказал центрист.
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