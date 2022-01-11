Карилайд об энергокризисе: очевидно, что нынешних компенсаций недостаточно. Центристы обсудят ситуацию вечером

Председатель фракции Яанус Карилайд сказал изданию Ärileht, что они выслушают идеи Ааса и выдвинут свои. ”После этого мы представим свое видение пакета помощи партнеру по коалиции, Партии реформ, а затем — общественности”, — сообщил Карилайд.

Конкретных шагов он называть не стал. ”В противном случае могут возникнуть напрасные ожидания”, — аргументировал он и добавил, что более подробный план, скорее всего, центристы и реформисты обнародуют завтра.

Карилайд признал, что нынешних мер поддержки населения и бизнеса недостаточно. ”Сейчас это очевидно”, — сказал центрист.

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