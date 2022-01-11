Карилайд: в конце января необходимо снова начать использовать экспресс-тесты в общественных местах

”В Эстонии возможность бесплатно пройти вакцинацию против COVID-19 есть у всех желающих. Бустерной дозой вакцинировались уже порядка 300 000 человек. Самую надежную защиту обеспечивает вакцинация, однако к активному участию в общественной жизни необходимо привлекать и тех, кто по каким-то причинам не вакцинирован. Чтобы не разобщать людей, нужно стараться учитывать интересы каждого”, — сказал Карилайд.

По словам Карилайда, экспресс-тесты достаточно надежные, что дает возможность обнаружить вирус на ранней стадии. Он добавил, что относительно использования тестов в школах в основном поступает положительная обратная связь, также это дало возможность продолжать учебную деятельность в обычном режиме.

”Разумно было бы переждать постканикулярный период, и если нагрузка на больницы не увеличится, то необходимо снова начать использовать экспресс-тесты в общественных местах. Если те, кто здоров, желает посещать рестораны и клубы, у них должна быть такая возможность. Ситуация, когда без сертификата о вакцинации невозможно прийти, скажем, на каток, абсурдна”, — сказал Карилайд.

”Туристические предприятия, развлекательные учреждения, спортклубы в течение последних двух лет несли значительные убытки. В то же время они готовы выполнять все требования безопасности. Поэтому государство должно оказывать им содействие”, — добавил он.