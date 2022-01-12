Итальянский специалист возглавил сборную Эстонии по волейболу

На данный момент Фабио Соли тренирует клуб из итальянского города Латина "Топ Воллей", который выступает в высшей лиги чемпионата Италии. В прошлом сезоне он тренировал другой итальянский клуб из города Монца "Веро Воллей", а с 2016 по 2018 год был тренером "Равенны".

Помимо Италии, Соли успел поработать в одном из самых успешных волейбольных команд Турции "Фенербахче" (2012-2013). У Фабио Соли есть опыт работы со сборной, он возглавлял женскую сборную Италии.

Под руководством нового главного тренера сборная Эстонии будет готовиться к Золотой лиге, которая пройдет в мае и июне. В конце лета сборная Эстонии будет проводить отборочные игры на чемпионат Европы.

"Фабио показал себя хорошем специалистом, который способен вывести команду на новый уровень. Его опыт работы с итальянскими командами, а также большой опыт и понимание волейбола в целом, пойдут эстонской команде только на пользу". — прокомментировал назначение нового тренера президент Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур.