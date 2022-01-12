Другие виды
12.01.2022, 10:10

Итальянский специалист возглавил сборную Эстонии по волейболу

 
Fabio Soli
Foto: Andres Putting
Мужскую сборную Эстонии по волейболу возглавил итальянец Фабио Соли, который сменил на посту француза Седрика Энара.

На данный момент Фабио Соли тренирует клуб из итальянского города Латина "Топ Воллей", который выступает в высшей лиги чемпионата Италии. В прошлом сезоне он тренировал другой итальянский клуб из города Монца "Веро Воллей", а с 2016 по 2018 год был тренером "Равенны".

Помимо Италии, Соли успел поработать в одном из самых успешных волейбольных команд Турции "Фенербахче" (2012-2013). У Фабио Соли есть опыт работы со сборной, он возглавлял женскую сборную Италии.

Под руководством нового главного тренера сборная Эстонии будет готовиться к Золотой лиге, которая пройдет в мае и июне. В конце лета сборная Эстонии будет проводить отборочные игры на чемпионат Европы.

"Фабио показал себя хорошем специалистом, который способен вывести команду на новый уровень. Его опыт работы с итальянскими командами, а также большой опыт и понимание волейбола в целом, пойдут эстонской команде только на пользу". — прокомментировал назначение нового тренера президент Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур.

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