11.01.2022, 10:10
”Ювентус” усилится лидером питерского ”Зенита”
Фото: Scanpix
Как сообщает Gianlucadimarzio, итальянский ”Ювентус” планирует усилиться нападающим петербургского ”Зенита” Сердаром Азмуном.
Дело в том, что туринцы потеряли своего вингера Федерико Кьезу. Игрок получил травму в матче против ”Ромы” в минувшие выходные. Итальянец точно пропустит оставшуюся часть сезона.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года. Это может помочь итальянцам заполучить нападающего по привлекательной цене.