Ныммеский центр здоровья получил шокирующий счет за электроэнергию

Если в ноябре счет за электроэнергию медицинского учреждения составил 1225 евро, то в декабре он превысил 8000 евро, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Как рассказал руководитель учреждения Ээро Мерилинд, в ноябре центр переехал в новое здание, но и это не спасло от такого внушительного счета за электроэнергию.

"Мы действительно переехали в только что построенное здание. У нас должен быть А-класс энергопотребления, а это значит, что из всех вариантов отопления мы пытались выбрать лучшее. У нас есть воздушный тепловой насос, объединенный в одну установку с солнечными батареями, которые также должен возвращать некоторую энергию", — рассказал Мерилинд.

По словам заведующего центром здоровья, он ожидал, что электроэнергия подорожает, но не верил, что рост цен будет таким резким: "Я понимаю, что цена на электроэнергию выросла. Если бы счета составляли 2000-3000 евро, то мы, являясь частью государственной системы здравоохранения, с ними бы справились. Но тревожит то, что счет за декабрь составил 8000 евро. В январе будет 10 000, а в феврале 12 000 евро? Оплачивать такие счета не поможет и наш договор с Больничной кассой. Мы должны очень серьезно подумать, что мы можем сделать со своим использование электроэнергии".

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