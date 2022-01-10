Можно ли вскоре будет заходить в кафе или спортклуб по экспресс-тесту? Отвечает министр Танель Кийк

"Это можно обсуждать", - ответил Кийк на вопрос, отражает ли мнение Карилайда позицию Центристской партии как участника правящей коалиции.

"Основанный на медицинских знаниях выбор - это по-прежнему вакцинация, но если волна "омикрона" не повлечет за собой роста госпитализации, то правительство может в дальнейшем пересмотреть действующие требования", - сказал министр.

Сейчас принимать участие в мероприятиях (а также посещать рестораны, спортклубы и т.п.) можно на основании ковид-сертификата, который выдается привитым или переболевшим.

Отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест для входа на мероприятия могут использовать только подростки и молодежь в возрасте 12-17 лет.

Справка о вакцинации действует 12 месяцев. С 1 февраля 2022 году она будет действовать 9 месяцев.

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