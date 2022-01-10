10.01.2022, 20:30
"Предупреждения закончились!" Пассажиров без масок высаживают из столичного общественного транспорта и штрафуют
ФОТО: Taavi Sepp
Сегодня в ходе очередного рейда сотрудников полиции и Департамента здоровья в таллиннском общественном транспорте были выявлены несколько человек, у которых во время поездки маски были надеты некорректно. Им были выписаны штрафы.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сообщил Delfi, что сегодня в ходе рейда в столичном общественном транспорте были выписаны штрафы шести лицам, которые игнорировали обязанность по ношению маски. "Штраф составил около 150 евро, рейд прошел спокойно", — сказал Кирсс.
Как отметил Кирсс, у многих пассажиров, которые находятся в транспорте без маски, на самом деле маска с собой имеется, а люди объясняют нарушение забывчивостью.
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